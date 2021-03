La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, no pudo ser ajena al escándalo que se ha desatado tras la detención de Sofía Franco, quien ha sido acusada por su aún esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, por el presunto delito de agresión física. Frente a ello, la hija de Gisela Valcárcel no pudo aguantar las lágrimas al referirse a su amiga de años. “No se sabe lo que ella está pasando hace muchos años. Estoy hablando desde mi condición de mujer, no porque sea amiga de Sofía Franco. Me afecta levantarme en la mañana y pensar que su niño está ahí, que ella como cualquier mujer no merece estar así tirada en el piso”, expresó. (Video: América TV)