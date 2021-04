¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina reveló en la última edición de su programa que un trabajador de la Municipalidad de La Molina habría ofrecido varios videos sobre el caso de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra.

“Yo aún la he podido ver nerviosa, bastante tensa. Me imagino que no ha sido fácil para ella volver a salir frente al público. Trató de evadir los medios, no dio mayores detalles sobre este comunicado a la opinión pública que tanto estupor me ha causado a mi y a muchas personas. De repente siente que se va a quedar desprotegida ella y su hijo, entiendo su situación”, comenzó diciendo la periodista.

El sujeto identificado como Jorge Rojas Bernuy, se comunicó con el equipo de investigación del programa de la ‘Urraca’ para ofrecer en exclusiva imágenes sobre la detención de la conductora de televisión.

“Ahorita te voy a compartir un material, esto es un tema familiar y nosotros estamos apoyando a Álvaro, al igual que la familia, pero todo es tema policial. Lo que estoy compartiendo es temas que me han llegado, la pericia psicológica de Álvaro, tengo el acta de negación por parte de la señora Sofía Franco y videos que me pasó el personal de servicio de la casa”, dijo el hombre.

“Tenemos el audio de un trabajador del alcalde de La Molina... Ahora no vas a venir a decirnos a nosotros en nuestra cara pelada que somos parte de un gobierno y una prensa mermelera. No es así señor Álvaro Paz de la Barra, deje de mentir tan descaradamente”, expresó Magaly Medina terminado el informe.

TE PUEDE INTERESAR