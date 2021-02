Sofía Mulanovich, la campeona mundial de surf, utilizó sus redes sociales para denunciar que le quitaron la oportunidad de disputar los Juegos Mundiales de Surf ISA 2021, que se realizará en El Salvador y que permite la clasificación a las olimpiadas de Tokio 2020.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la deportista nacional comentó sobre el pronunciamiento de la Federación Deportiva Nacional de Tabla, quienes anunciaron las fechas preselectivas para definir a las dos mujeres y dos varones peruanos que participarán en el torneo.

“Es algo muy injusto para mí. La verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación (...) Pido un poco de justicia, respeto, creo que lo merezco después de todo lo que he hecho por el surfing peruano en toda mi carrera. Los necesito más que nunca”, dijo Sofía entre lágrimas.

“Respeto a mi título mundial ISA vigente. Desde muy joven entendí que cada vez que me ponía la lycra de competencia no solo era Sofia, si no que corría representando a mi familia, a mis amigos y a mi país. Es por eso que siempre he trabajado con dedicación y sacrificio, compitiendo con mucha pasión y amor por la tabla y por el Perú”, escribió en su publicación.

“Jamás le he pedido nada al Perú a cambio, y mucho menos a sus autoridades y dirigentes, todo lo que he conseguido ha sido por mérito propio. Hoy es un día difícil para mí, donde si le pido al Perú que me ayude y apoye a respetar un derecho ganado a pulso”, finalizó.

