Un sacerdote en España usó un tiempo de la misa para reprochar a los fieles por no dar la el diezmo y los tildó de tacaños.

El sacerdote pidió de la colaboración de los fieles para poder remodelar y reparar la iglesia, sin embargo, resaltó que quienes tienen trabajo ni aportan ni 15 euros al mes.

“Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído. Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado. Cómo se puede tener la cara tan dura, que yo me calle no quiere decir que sea tonto”, dijo el sacerdote en plena misa, dando un caso en específico.

Además, el sacerdote explicó que la parroquia aportó 600 mil euros para las obras, mientras otras instituciones gubernamentales han aportado otra cantidad de dinero. “¿Cuánto falta? Pues 80 mil euros, 60 mil son de un préstamo, de los que se deben pagar 300 euros al mes hasta el 2023”, dijo.

Tras las palabras del sacerdote, muchos fieles reaccionaron negativamente, pues aseguran tener dificultades económicas, más ahora que se vive una pandemia.

El rapapolvo del cura de la parroquia de Valdepeñas (Ciudad Real)a los fieles es monumental



50000 Iberdrola,170000 el Ayuntamiento y 325000 el estado, además de las desgravaciones.Le parece poco?

📹https://t.co/OOJ07YYghv pic.twitter.com/EpAeHmtB0E — Ibon Pérez (@ibonpereztv) October 26, 2020

VIDEOS RECOMENDADOS

¿Rosángela Espinoza se burló de su expareja en Tik Tok tras decirle adiós a su mascota? OJO

¿Rosángela Espinoza se burló de su expareja en Tik Tok tras decirle adiós a su mascota? OJO

TE PUEDE INTERESAR