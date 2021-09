En la última gala de ‘Reinas del Show’ se soltó el rumor de que Vania Bludau estaría embarazada de Mario Irrivaren, razón por la cual habría tenido mareos y hasta se olvidó los pasos de baile en plena presentación.

Fue la propia Melissa Paredes quien comenzó con este rumor, asegurando que Vanía había dicho que “quería ser mamá en este momento y que se sentía preparada”.

La conductora de ‘América Hoy’ mencionó algunos de los síntomas que ya estaría experimentando Vania.

“Ella estaba con un dolor abdominal y yo me acuerdo que cuando tuve a mi hija - y no sabía que estaba embarazada - tuve los mismos dolores como si tuvieras cólicos. Y Vania estaba así, estaba con náuseas. Yo le digo ‘Vania, así empecé yo’, me dice ‘no quizá estoy mal’”, comentó este lunes 27 de setiembre.

Luego agregó que Vania “ya sabe”, que es una “mujer de 30 años, hecha y derecha, que trabaja, hace su vida, podría ser”.

