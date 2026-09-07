El próximo 7 de noviembre, el Estadio Nacional será escenario del Sound Music Fest, una de las grandes celebraciones de música urbana del año, que reunirá en una misma noche a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de reconocidos DJs de la escena local.

Encabezando este esperado cartel estará Ozuna, una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel internacional, quien regresará a Lima con un espectáculo cargado de sus grandes éxitos. Junto a él estarán Farruko y Myke Towers, dos referentes indiscutibles del género que actualmente cuentan con millones de seguidores y reproducciones alrededor del mundo.

La programación se completa con Ñengo Flow y Kevin Roldán, consolidando un cartel que reúne diferentes generaciones y estilos del reggaetón en una sola jornada.

Sound Music Fest ha sido concebido como una experiencia integral. El Estadio Nacional contará con un gran escenario, producción audiovisual de alto nivel, zonas gastronómicas y diferentes espacios y experiencias para que el público pueda vivir el festival desde su llegada.

Los boletos para este festival están disponibles en Joinnus | Foto: Difusión

Entre las alternativas destaca VIP Experience, ubicada en el campo frente al escenario, además de las tribunas Occidente, Oriente y Apdayc (Norte).

ZONAS Y PRECIOS

La venta de entradas ya está disponible a través de Joinnus. Los precios van desde 189.46 soles y la VIP Experiencia tiene un precio de 399.48 soles.

El festival contará también con Palco Box Interbank y Palco Box Pilsen, espacios exclusivos con capacidad para 10 personas cada uno, diseñados para quienes buscan vivir el evento en grupo y con una experiencia diferenciada.