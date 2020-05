La integrante de “Esto es Guerra”, Tepha Loza, expresó su desesperación por la extensión del Estado de Emergencia en Perú, ordenada por el Presidente Martín Vizcarra, y que evita que el reality salga al aire por la señal de América TV.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la modelo se mostró indignada porque aún no hay fecha para el fin de la cuarentena, puesto que el Mandatario la extiende cada cierto tiempo.

“Cada 15 días alargan y alargan. Es la desesperación también... tengo gente conocida que está haciendo pequeños negocios porque no saben qué hacer, si no tenemos ingresos de qué vamos a vivir (...) Nos dan una fecha, pero lo siguen alargando. Deberían decirnos, va a ver 90 días de cuarentena (para proyectarnos). Nos dicen 15 días, pero se cumple los 15 y lo alargan más días”; dijo indignada.

El video fue compartido por la cuenta Instarándula. Al respecto, el conductor del programa, Samuel Suárez, se solidarizó con los integrantes de Esto Es Guerra.

“Sé que los guerreros no perciben un sueldo y tienen que ver la forma de mantener sus hogares”, anotó.

Tepha Loza también aprovechó sus redes para pedir a todos que se queden en casa, cumpliendo la cuarentena:

“Por favor, quedémonos en casa. Ya no aguanto más. Extraño demasiado a mi familia, no sé cuándo los volveré a ver... Pongamos de nuestra parte y cuidémonos. Mucho depende de nosotros. Qué tan dificil es acatar una orden por tu misma seguridad. Es inevitable no sentir rabia por las personas irresponsables”

¿Por qué no vuelve ‘Esto es Guerra’?

La suspensión del regreso de ‘Esto es Guerra’ coincide con la ampliación de la cuarentena por el COVID-19 anunciada el viernes 8 de mayo por el presidente Martín Vizcarra. El programa, no volverá mientras la cuarentena esté en curso.

Además, ante la pregunta de los seguidores de Jazmín Pinedo sobre la fecha exacta de la su reaparición, “la chinita” contestó: “Yo también los extraño, pero nuestro presidente dio dos semanas más, así que a esperar todavía”.