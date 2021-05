La actriz peruana Stephanie Cayo usó su cuenta de Instagram para opinar sobre la situación electoral que se vive en Perú. Ella se tomó un tiempo para expresar su opinión y pedir que se vote con consciencia.

En su discurso, Stephanie Cayo pidió a los votantes no votar por el comunismo, haciendo referencia al candidato Pedro Castillo de Perú Libre.

“Cuando vayan a votar a favor del comunismo, puedan vivir con su consciencia, porque ustedes se van a quedar allá, viviendo en Perú o quizá van a salir, no lo sé. Yo lo digo porque amo a mi patria y quiero volver”.

Agregó: “Espero que puedan vivir con su consciencia, sabiendo que esos campesinos no van a avanzar, no tengan avance tecnológico, no tengan educación y el país no crezca y quizá tengamos un gobierno que se instale en el país y no quiera salir, porque así se forman las dictaduras. Con corrupción y dinero se compra todo”.

Durante su discurso, Stephanie Cayo también pidió hablar con venezolanos que han tenido que salir de su país por un futuro mejor. “Si van a votar por el comunismo, hablen con personas que han salido de un país comunista, hablen con ellos, infórmense. Estoy cansada de hablar con gente de mi edad que dicen estar a favor pero nunca han hablado con venezolanos ni cubanos. El comunismo es un pensamiento que está comprobado que eso no funciona”.

“Yo sé que ninguno de los candidatos nos representa, pero somos los responsables. No fueron a votar en la primera ronda, no fuimos a votar en la primera ronda. Somos responsables, entonces no se quejen, solucionen. Vayamos a votar”, finalizó.

