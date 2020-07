Sorprendió y encantó. La actriz peruana de proyección internacional, Stephanie Cayo, decidió mover las caderas con un festejo afroperuano, celebrando así las Fiestas Patrias.

Stephanie Cayo compartió el video en su cuenta de Instagram con una jocosa descripción, haciendo referencia a la rica gastronomía peruana y el buen diente que tienen los peruanos, en especial en 28 y 29 de Julio.

“Te comiste todo el chicharrón de pescado, la papa a la huancaína, el lomo saltado, las conchitas a la chalaca, el lomo a lo pobre, y toda la leche de tigre del ceviche?? No te preocupes!! Aquí pasos esenciales para bajar todo eso que te comiste hoy 28 de julio a penas te levantes del sofá!”, escribió Stephanie Cayo.

En una publicación anterior, Stephanie Cayo expresó su orgullo de ser peruana, aunque actualmente viva lejos.

“La tierra de donde vengo tiene más colores que el arcoíris. A veces pienso que somos como una joya que tiene todos los colores del mundo, o como esa fruta que te sorprende con una infinidad de sabores. No pretendemos, somos honestos, livianos y llenos de sabor como lo que guarda nuestro pacífico. Somos de los mejores anfitriones que puede haber y queremos lo mejor para nuestros hermanos. Perú la Tierra más rica que existe en la parte sur de nuestro mundo siempre tiene los brazos abiertos para lo que nos quieren conocer. No he conocido gente más generosa. Gracias mi tierra por tus fundaciones tan fuertes y poderosas!!! Te llevo siempre en todo mi corazón”.

