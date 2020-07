Stephanie Valenzuela estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” y se llevó una gran sorpresa. La exchica reality fue sorprendida por la producción al enlazarla con su madre Silema desde Arequipa, a quien no ve hace más de siete meses debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 que se traviesa alrededor del mundo.

La modelo no pudo aguantar las lágrimas de emoción al ver a su progenitora a través de una pantalla, expresándole cuánto la ama y extraña. “Mi mamá es el regalo de mi vida, es mi adoración, hablar con ella me reconforta (...) Gracias porque es fuerte y me hace fuerte a mi. No es fácil ser mi mamá, que la gente me ataque o que me digan cosas que no son verdades... eso es lo más difícil para mi, pero ahora le agradezco por todo”, mencionó con la voz entrecortada.

Por su parte, la madre de la modelo mientras la escuchaba también derramaba algunas lágrimas y mencionó que a pesar que muchas personas hablen mal de su hija o la critiquen, ella siempre estará apoyándola incondicionalmente.

“Ya le dije que entregue todas sus batallas a Dios, que él sabe cómo las va a arreglar. Como yo siempre le digo: ‘tú sigue como un águila, porque las serpientes van a seguir arrastrándose y tú vas a estar arriba. Eso tiene que pensar ella”, finalizó.

Stephanie Valenzuela se quiebra al ver a su mamá - Ojo

