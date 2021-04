Stephanie Valenzuela no ha dudado en mostrar su total desacuerdo con la decisión del juez de otorgarle la libertad condicional a Eleazar Gómez, luego que fuera denunciado por agresión física y psicológica.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es el fuerte rumor que se viene esparciendo por los distintos medios, pues al parecer las declaraciones de la cantante podrían afectar su estadía en México, según un portal de este país.

La revista de México, Tv y Novelas, afirmó que la modelo podría ser deportada, basándose en las declaraciones del abogado del actor mexicano, con quien señalan tuvieron una entrevista.

“Ya hubo procedimiento, una aceptación, ella lo aceptó así y no tiene por qué dirigirse así sobre las leyes de este país, siendo extranjera. Debería respetarlas, le brindaron todo el apoyo, sin importar los derechos de Gómez”, sostuvo el letrado.

Frente a ello, Valenzuela se mostró bastante sorprendida y hasta afectada por la presunta difamación que están

“Me sorprende. De ser víctima pasé a ser la culpable de que él saliera. ¿Por qué esta revista me difama de esta manera? Porque están poniendo cosas que no son reales. Ahora no sé de donde se inventaron que me pueden deportar, yo no cometí ningún delito. Yo estoy de legal en México y no tendrían por qué deportarme, pero quieren vender algo así y no se por qué”, expresó indignada.

