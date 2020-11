Giuliana Valenzuela decidió romper su silencio tras ser duramente criticada en redes sociales por no pronunciarse sobre el intento de feminicidio a su hermana de Stephanie Valenzuela.

Como se recuerda, Giuliana había compartido varias publicaciones en sus redes y ninguna de ella tenía que ver con lo ocurrido a su familiar, quien denunció a su agresor, el actor mexicano Eleazar Gómez.

“Lastimosamente la “fama” me salpicó al tener una hermana mediática (...) Me han tildado de la peor hermana/ser humano (hasta con insultos) debo confesar que me hostiga y cansa. Vivo del otro lado del mundo porque quiero mantenerme lo más ajena a Perú. Creo que si uno no tiene nada que decir debe permanecer callado, por ello elimine, bloquee e ignoré todo los anterior dicho”, sostuvo en un comunicado.

También sé lo que es ser ahorcada

Reveló que ella también ha sido víctima de estrangulamiento: “también sé lo que es ser ahorcada, lo que es tener la cara hinchada por puñetes, lo que es estar llena de tu propia sangre... sé lo que es encerrarse en tu cuarto o baño para protegerte mientras esperas a la Policía (...) Si vamos hasta algo más profundo también sé lo que es que tu madre no quiera firmar la denuncia porque eres menor de edad”.

Finalmente, envió su respaldo a Tefi Valenzuela y pidió a la justica mexicana que lleve un debido proceso.

“Créanme de todo corazón, deseo que Stephanie logre sobrellevar este trauma, que logre recuperarse para seguir, y disfrutar de su vida. Lamento lo sucedido y que la familia de ambos sufran este tipo de situaciones, lo más probable es que se excuse e el alcohol, que ni se acuerde o confunda los hechos, en que ella debió callarse y no seguir la discusión. Espero que las autoridades mexicaneas puedan dar un debido proceso, que él cumpla la cadena merecida en la cárcel, y que ella se mantenga fuerte, no otorgando el perdón".

Giu Valenzuela sobre su hermana

Giu Valenzuela sobre su hermana

TE PUEDE INTERESAR