No obstante, más adelante se vería envuelta en muchos escándalos y se convertiría en un personaje muy controversial. No solo por su conexión con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera (a) Vaticano, sino también por confesiones más íntimas, como que el célebre testaferro de Montesinos, Alberto Venero le había sugerido dinero para tener un hijo, proposición que rechazó porque no lo consideraba un buen padre para sus futuros hijos.