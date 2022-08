En la reciente gala de ‘La Gran Estrella’, del sábado 20 de agosto, las ‘reinas’ Yahaira Plasencia, Susan Ochoa y Rubí Palomino compartieron escenario con los participantes a los que apoyan.

Ella cantaron el tema “Vivir mi vida” de Marc Anthony, donde la que más resaltó era Yahaira, pero no por su voz sino por sus llamativos bailes frente al público.

Esto fue recordado por Ethel Pozo esta mañana, en América HOY’, donde insinuó que la ‘reina del totó' se robó el show tapando a sus compañeras. La hija de Gisela Valcárcel propuso a Brunella y Janet Barboza imitar a las ‘reinas’.

“Yo soy Susan, pero no me vayan a tapar, porque la tapaban ”, comentó Ethel. “Yo solamente vi a Yahaira y a Rubí, no vi a Susan en el musical”, agregó la ‘Rulitos’

Susan Ochoa pisó el palito y terminó mandándole su chiquita a Yahaira Plasencia.

“Lo que pasa es que a mi gusta.... cuando estoy frente a otras participantes me gusta compartir el escenario, no me gusta (opacarlas). Ya pues, denme una canción (para cantar) sola, denme una canción sola. Además, en este momento, yo ya no estoy compitiendo... yo quiero compartir ”, dijo, alzando la voz.

