La tarde de este miércoles 10 de agosto de 2022, Rodrigo González comentó sobre el ingreso de Susan Ochoa a ‘La Gran Estrella’, programa conducido por Gisela Valcárcel. La ganadora de Viña del Mar y la ‘Señito’ protagonizaron un tenso momento en el 2019 que causó la renuncia de la cantante al reality ‘El Artista del Año’.

Según el popular ‘Peluchín’, Susan Ochoa la pasó mal durante varios años debido al veto de Gisela Valcárcel. Asimismo, dejo entrever que Latina TV se aprovechó de esta situación.

“La ‘Farisela’ siempre tiene malas formas con cualquiera que ose a darle la contra o a decirle algo en cámaras que puede evidenciar algo de su truculento juego que al persignarse pretende que no se note (...) La ‘Farisela’ le cogió dos años o tres de vetado y eso no es todo. Lo que Susan me contó en su momento es que tampoco le invitaban a otros programas de otros productores de América Televisión desde que pasó eso con la ‘Farisela’”, comentó Rodrigo González durante su show de Willax TV.

“Como en Latina sabían que en el 4 le habían cerrado la puertas, otras menos escrupulosas que la Gisela y estaban al mando de ciertas decisiones, pues la tenían ahí, de acá para allá. aunque luego ponían fotitos de cuánto te admiro, cuánto te quiero, Susan Ochoa, la usaban como les daba la gana”, agregó.

