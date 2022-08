Valery Revello, aún esposa de Sergio Peña, arremetió contra Tepha Loza luego que el seleccionado nacional anunciara el fin de su romance con la chica reality de ‘Esto es guerra’.

La influencer fue abordada por las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre este miércoles 10 de agosto donde aprovechó para burlarse de la menor de las Loza.

“¿Qué opinas de Tepha Loza? Se creía la señora y en una le dijeron chau”, dijo la reportera de ‘Amor y Fuego’. “Se creía su señora”, respondió Valery Revello entre risas.

Sergio Peña grita su soltería

En su cuenta de Instagram, Sergio Peña expresó su incomodidad y reveló que la modelo Melissa Casafranca tiene pareja y que se reunieron porque son amigos. Asimismo, enfatizo que se encuentra soltero.

“Hola a todos, quiero aclarar noticias falsas que ponen sobre mi en un programa de televisión peruana, lamentable suelen engañar a las personas con noticias falsas y en mi caso desmentiré, Melissa es mi amiga y conozco a su pareja. Soy soltero pero eso no quiere decir que no puede tener amigas. (...) Cuando tuve una relación siempre lo demostré ante la gente, no tendría porque ocular una relación”, dijo en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR