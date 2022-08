La familia de Tommy Portugal salió en defensa del cantante, dejando mal parada a María Fernanda Veliz, quien salió a denunciar en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que el cumbiambero es un padre ausente.

Y es que la joven no solo no lleva el apellido ‘Portugal’, pues hasta el momento Tommy no la ha reconocido legalmente, sino que reclamó la falta de apoyo y cariño por parte de su padre. “Nunca te he exigido “fama” solo te exigí cariño”, dijo dolida.

Tras salir en el programa de Magaly Medina para contar su verdad, Mafer no solo ha sido acusada de “querer fama” por parte de algunos usuarios: su propia tía le escribió comentarios hirientes por WhatsApp.

“Tú solo eres hija de Tommy porque tu mamá lo dice, porque la verdad que no tenemos ninguna prueba de ADN que nos confirme y sin embargo él no la ha exigido a pesar que nosotros se lo hemos pedido”, le dijo Claudia Portugal, hermana de Tommy, según se lee en el chat que mostró la joven.

“Bueno Clau, aquí te dejo pruebas de cuántas veces le pedí el ADN”, se defendió Mafer en la conversación.

Sin embargo, su tía replicó: “dime por qué tenías que salir en TV, ¿tú crees que así vas a obtener el cariño de Tommy?”.

Magaly Medina se mostró indignada al leer el chat y criticó a la hermana del cantante: “qué hiriente, no sé si esta señora será madre o no, qué falta de sensibilidad”.

