La modelo Tepha Loza se pronunció en sus redes sociales este martes 9 de agosto de 2022 sobre el supuesto romance entre Sergio Peña y la modelo Melissa Casafranca.

A través de su cuenta de Instagram, la integrante de ‘Esto es guerra’ publicó un peculiar mensaje luego que ‘Amor y Fuego’ evidenciará el supuesto vínculo amoroso entre Peñita y la influencer.

“Ay Dios, mejor me rio”, escribió Tepha Loza en su plataforma social junto a varios emojis de carita sonriente.

Tepha Loza sobre Sergio Peña. Foto: (Instagram/@tephaloza8)

Sergio Peña arremete contra Amor y Fuego

En su cuenta de Instagram, Sergio Peña expresó su incomodidad y reveló que la modelo Melissa Casafranca tiene pareja y que se reunieron porque son amigos. Asimismo, enfatizo que se encuentra soltero.

“Hola a todos, quiero aclarar noticias falsas que ponen sobre mi en un programa de televisión peruana, lamentable suelen engañar a las personas con noticias falsas y en mi caso desmentiré, Melissa es mi amiga y conozco a su pareja. Soy soltero pero eso no quiere decir que no puede tener amigas. (...) Cuando tuve una relación siempre lo demostré ante la gente, no tendría porque ocular una relación”, dijo en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO