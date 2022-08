Se encienden las alarmas. Valery Revello decidió pronunciarse en sus redes sociales, luego que Rodrigo González comentara que hay fuertes rumores sobre que Sergio Peña estaría nuevamente buscando a su expareja tras terminar su corta relación con Tepha Loza.

“Lo que yo tengo entendido y me han pasado el talan es que Sergio Peña ya se estaría viendo con la Revello (...) La usó a (Tepha Loza) para intentar olvidarse de Revello, como ella usó a Diego. Qué terrible porque no lo disimulan, es cuestión de tiempo para que eso se confirme”, dijo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Frente a ello, la modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder algunas interrogantes de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle sobre si existe la posibilidad de una reconciliación o acercamiento con el seleccionado peruano.

“¿Descartas volver con tu ex? Rodri dijo que ya están en planes”, preguntó un cibernauta. “IMPOSIBLE. No iba a responder, pero no quiero rumores falsos y estoy en modo zen en la playa leyendo este libro, se los recomiendo”, respondió Valery Revello.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención de los usuarios, es que la influencer respondió esta pregunta agregando una curiosa imagen de un libro que estaría leyendo, titulado “Reo Sentimental” de Rosa María Cifuentes.

El contenido de esta obra trataría sobre “la decisión de no mostrar los sentimientos por miedo al rechazo o por el ego, y el deseo de conquistar de modo recurrente son constantes en las formas de amar en estos tiempos, cuando se elige dominar al otro. Mientras en otros existe un apasionamiento obsesivo y febril por alcanzar fundirse con un ser que no sabe amar ni le interesa aprender, haciendo de la idealización de ese amor una cadena que los mantiene atados a una relación tóxica, sin paz, plagada de maltrato psicológico mutuo”. ¿Coincidencia o indirecta?

