Tommy Portugal sigue en el ojo de la tormenta y recibiendo duras críticas luego que su hija Mafer Portugal lo acusara de no reconocerla legalmente, de no hacerse la prueba de ADN y de no apoyarla en su carrera musical.

Ahora, Ilio, pareja de María Fernanda Veliz arremetió contra el cumbiambero y escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram.

“Una mentira repetida 20 veces se transforma en verdad”, publicó Ilio en sus historias de su plataforma social este martes 10 de agosto.

Foto: (Instagram/@iliosalserin)

¿Quién es el novio de Mafer Portugal?

Según se puede apreciar en redes sociales, Emilio Manau, más conocido como ‘Ilio’ es cantante y es miembro de la reconocida agrupación juvenil ‘Salserín’.

La hija de Tommy Portugal y el artista mantienen una relación desde hace un año y hasta ya conviven juntos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO