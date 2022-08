La noche de este martes 9 de agosto de 2022, Tommy Portugal y su hija Mafer Portugal tuvieron un enfrentamiento EN VIVO en el programa ‘Magaly TV, La Firme’. La joven cantante llegó al set de la ‘urraca’ Magaly Medina para contar detalles de su relación con su padre.

El interprete de éxitos como ‘Al fondo hay sitio’ se comunicó con el espacio de espectáculos donde le reprochó a su hija, por presuntamente no llamarlo ‘papá’.

“La relación es difícil para ambos, porque tú tampoco me dices ‘papá’, solo me dices ‘oye, oye’, así me hablas, y yo te entiendo y no te juzgo”, reclamó Tommy Portugal.

“Solo me dices ‘papá’ cuando vas a subir algo en las redes, pero después no me dices... Los dos estamos intentando construir”, agregó.

Vale indicar que María Fernanda Veliz contó que hasta el momento Tommy Portugal no la ha reconocido legalmente, por lo cual no lleva su apellido.

TE PUEDE INTERESAR