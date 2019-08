Susan Prieto, de apenas 26 años, es una de las cantantes peruanas con más talento. La joven artista tiene más de 230 mil seguidores en Instagram y más de 400 mil en YouTube.

La joven no solo es un boom en las redes sociales, también ha participado en distintos realities de baile y canto, el último “El artista del año”.

Ahora, Susan Prieto ha sorprendido por su cambio en el aspecto físico. La cantante ha bajado 40 kilos luego de someterse a una banda gástrica, donde le redujeron en tamaño del estómago.

"Ahora mi estómago mide dos centímetros, casi nada (...) Llegó un momento donde no me sentía bien, en que me dolían las rodillas, las piernas, en el escenario no podía ser yo misma y por eso decidí hacerme la operación. Estoy bajando 40 kilos, 20 en la operación y 20 de manera natural”, declaró para El Popular.

Además, así lo ha evidenciado al compartir fotografías en su cuenta de Instagram. Este es el antes y después de Susan Prieto.

Antes

Después