La cantante nacional, Susan Prieto, aprovechó la coyuntura y se pronunció sobre las posibles acciones legales que podría tomar la conductora de “Válgame”, Janet Barboza, a quien acusó de discriminación por decir que Susan “era muy gorda para salir en televisión”

Frente a estas acusaciones que Rodrigo González puso en evidencia mediante sus redes sociales, la popular ‘Rulitos’ utilizó unos pequeños minutos de su programa para negar tajantemente tal acusación e indicó que tomaría las acciones correspondientes en contra de Susan Prieto.

“Yo la recibí con todo el amor del mundo. Fueron dos veces que la tuve en el programa. Yo no conozco a tu mamá, nunca te acompañó a estos programas que tú haces mención y tengo maneras de probarlo”, precisó la conductora.

Ante estas declaraciones dadas por Janet en “Válgame”, Susan utilizó sus redes sociales para responderle.

“Nunca he sido alguien que viva de escándalos. Si la señora (Janet Barboza) no recuerda, pues la entiendo, la memoria es frágil. Por mi parte no voy a decir nada más al respecto”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, sobre el tema, indicó que hay casos más importantes que denunciar para que la justicia peruana haga su trabajo.

“Hay casos muy importantes como feminicidio y violencia a los que realmente la justicia tiene que prestar atención, en lugar de hacerles perder el tiempo”, finalizó la cantante.

Captura: Instagram

Captura: Instagram

TE PUEDE INTERESAR