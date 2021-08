Susy Díaz se ha ganado el repudio de un sector de la población por su indignante defensa a su expareja Walter Obregón, quien ha sido denunciado por presunta violencia física y psicológica y permanece detenido en una comisaria de la provincia de Huarmey.

Pese al crudo testimonio de Iris Castillo Granda, actual conviviente de Obregón, la exvedette soltó frases de índole machista, las cuales sorprendieron a la periodista Magaly Medina y a la opinión pública.

Y es que, para la mamá de Flor Polo Díaz, Iris obtuvo lo que le merecía, pues - en su criterio - había engañado a su esposo con el denominado ‘Príncipe de Huarmey’.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices”, comentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Susy Díaz atribuyó al ‘karma’ el hecho de que Iris Castillo esté pasando por un caso de violencia familiar. También le reclamó por presuntamente haberse metido en su relación con Obregó.

“No puede ser feliz con las lágrimas de sus tres hijos, de su esposo de 15 años y las lágrimas mías. Esas lágrimas salan, ella sabía que yo estaba en una relación con él (...) Las lágrimas traen más lágrimas y vas a llorar sangre”, le advirtió.

Además, la tildó de “despechada” y que la denuncia contra Obregón sería un acto de venganza.

“Está despechada pues porque nunca dejó de llamarme. De una mujer despechada, de una mujer vengativa, hay que esperarse lo que sea”.

“No le veo ningún golpe ¿dónde está el ojo morado? ¿dónde está la boca rota? ¿dónde está la nariz reventada?”, concluyó.

