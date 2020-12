Walter Obregón, la actual pareja de Susy Díaz, fue ampayado con una misteriosa mujer por las cámaras de “Magaly TV, la firme”. La excongresista hablo sobre la identidad de la señorita en el programa de la “Urraca”.

“Qué rival ni qué nada, te agradezco”. “Hay que ver el lado positivo. ¿Tú me has visto sacándole la vuelta al Mero? ¿A Andy V? ¿Y acaso volví con el Mero o con Andy? No es felicidad volver con una persona que te saca la vuelta. Siempre le vas a sacar en cara”, señalo la rubia.

El equipo periodístico del programa de chismes revelo que la mujer del “ampay” se llama Iris Amparo Castillo Granda, quien estaría casada según sus redes sociales.

Ante estas revelaciones, la mamá de Florcita añadió: “¿Puedo escribirle a su esposo? Para vengarnos”, dijo a modo de broma. “Ya ahora la divorció y no le va mandar su mensualidad”, finalizo.

