Luego que el programa de “Magaly TeVe La Firme”mostró imágenes de la celebración por adelantado del cumpleaños de Susy Díaz, donde se dieron cita más de 13 personas, los cuales no utilizaban mascarilla y tampoco guardaban distanciamiento social pese a la pandemia del Coronavirus. La excongresista dio su descargo a través de su cuenta de Facebook Oficial y aclaró que fue lo que pasó en dicha reunión.

“Quiero aclarar una situación, ayer el programa de Magaly sacaron una imágenes de que estaba celebrando mi cumpleaños, pero no es el 19 sino el 28 de setiembre. Mi amiga Vanessa que es como mi hermana espiritual me invitó a un almuerzo en la casa que iba hacer otra amiga, Marthita. Ella me iba a cocinar algo rico, pero iba ser una reunión de tres personas. Pero cuando llego a la vivienda, encuentro a Paloma de la Guaracha, además me dijeron que habían traído a unos mariachis”, señaló al inicio del video.

Del mismo modo, aclaró: “Como vi una cantidad de gente, me asusté. No estuve ni unos minutos y me salí de la reunión. Yo respeto mucho las normas, soy respetuosa de las leyes. Yo cuido mucho mi salud y gracias a Magaly que sacó (las imágenes) se ve cuando salgo corriendo asustada de la fiesta. Yo pequé la carrera porque mi salud puede peligrar. Hay que cuidarse, yo no soy una persona joven, ¿quién me va a cuidar?. Así se hayan molestado mis amigas, debo agradecer a Marthita porque cocinó muy rico y como me dijo hice bien en irme”.

Finalmente, sostuvo que “yo no estuve en el lugar , me fui, no estuve en la reunión, me escapé. Pegué la carrera porque las reuniones están prohibidas, hay que guardar el distanciamiento social. Vuelvo a repetir yo respeto las normas”, acotó.