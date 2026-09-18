Rodeada de familiares, amigos del espectáculo y su consejero y guía espiritual, “El Maestro Supay”, Susy Díaz adelantó la celebración de su cumpleaños con una cena que tuvo como show principal la presentación de unos mini strippers, quienes se convirtieron en la sensación de la noche. La excongresista está a pocos días de cumplir 63 años, el próximo 28 de septiembre.

La reunión tuvo lugar en un exclusivo restaurante de La Molina. La mesa estuvo adornada con una torta roja y, como detalle especial, unos labios de color rojo pasión, elemento que caracteriza a la excongresista Susy Díaz.

“Gracias al maestro Supay por la cena y la torta. Mi guía espiritual me ha pronosticado que este fin de año no la voy a pasar sola. En el mes de mi cumpleaños siempre me gusta viajar. Me voy a varios países de América y Europa, donde me mande Dios. Ya lo sabrán por mis redes sociales”, comentó Susy Díaz.

“En mi maleta de viaje solo habrá mi sotana, nada de bikinis. Ya los dejé de lado, ahora uso short. Y nada de playas nudistas. Sé que en Europa abundan esas playas, pero no va conmigo”, agregó entre risas.

Por su parte, el maestro Supay aseguró que realizó un ritual para atraer el amor a la vida de Susy Díaz.

“A Susy Díaz se le ha hecho un ritual para que venga el ser amado a su vida. Yo me comprometo a que este año va a venir alguien a la vida de Susy Díaz”, afirmó el maestro Supay, quien es guía espiritual de varios artistas, políticos y deportistas.

“Gracias por confiar en mi persona y creer en mi trabajo. La maldad existe; así como existe lo bueno, también existe lo malo. Me pueden ubicar en redes sociales como Supay, el Brujo de las Estrellas”, añadió.

La noche iba llegando a su fin al compás de una canción psicodélica cuando apareció el esperado show. Dos mini strippers sorprendieron a Susy Díaz con sensuales movimientos y pusieron a bailar y disfrutar a los invitados, entre ellos la Negra Petróleo, Paloma de la Guaracha, Daysi Araujo y otras asistentes, quienes celebraron el peculiar espectáculo.