Susy Díaz sorprendió a propios y extraños al decidir contar un inédito pasaje de su última relación sentimental con el empresario de Huarmey, Walter Obregón. Y es que la exvedette comentó que su pareja se asustó al verla sin maquillaje.

“Cuando empieza la pandemia, nos encierran y me agarra con mi última pareja, Walter, el de Huarmey. Cuando me vio sin maquillaje, que se me caen las pestañas, se asustó y nunca más regresó conmigo. Lo he estado estafando creo” , contó la excongresista durante una entrevista para TV Perú.

En ese sentido y entre risas, Susy aseguró que luego de ese momento con su expareja, nunca más volvieron a retomar de buena manera la relación.

“Desde ahí hablé con mi amiga, le conté que mi pareja me vio así, que se asustó y creo que de ahí se alejó para siempre de mi. Nunca más quiso volver a mi casa”, agregó.

