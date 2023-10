En redes sociales, se ha vuelto tendencia un video protagonizado por Susy Díaz, en la época que fue congresista. En el clip, se le escucha a la exvedette pedir que no la “levanten”, palabras que sorprendieron a los periodistas que la entrevistaban.

“Si me quieren levantar, no hay ningún problema, que me levanten”, se le escucha decir a Susy Díaz. Luego, una periodista le pregunta a qué se refiere con sus palabras, por lo cual ella responde: “no sé, todos me quieren levantar”.

“¿Estamos hablando de la inmunidad parlamentaria solicitada por un juez?”, expresó otra periodista, despejando las dudas de los asistentes a la rueda de prensa.

En TikTok, diversos usuarios se han elaborado diversos memes con las icónicas frases de Susy. Además, varios comentaron que vuelva al Congreso

“No sé cómo Susy aguanta la risa, yo me hubiera reído”, “grande mi tía Susy”, “debería de volver al Congreso”, “mi amiga cuando termina con su novio”, son algunos de los comentarios en el video.