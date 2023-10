En la última edición de “Hablamos de belleza”, Giuliana Rengifo se expresó de manera franca cuando fue consultada sobre si mantiene una amistad con Marisol. La cantante de cumbia no escatimó en detalles al abordar el conflicto que ha tenido con ‘La Faraona’, revelándo que sus desencuentros estuvieron relacionados con César Aguilar, quien fue expareja de ambas y, en la actualidad, ejerce como el manager de Marisol.

“Marisol nunca fue mi amiga, yo tengo códigos con mis amigas, con mi familia, pero con gente que así pertenezca al mismo rubro y que no es amiga, no tengo que privarme de algo que me gusta”, expresó Giuliana Rengifo

Luego continuó con: “lo que pasa con Marisol es porque tuvo una relación corta con su manager, a ella no le pareció, porque soy también artista, yo no creo ser su competencia, porque ambas tenemos público diferente. Marisol dice que no volvería con alguien que le hizo daño y hasta donde yo sé Cesar Aguilar le saco la vuelta”.

Marisol asegura que nunca fue amante de George Núñez: “Soy una dama”

Marisol se pronunció en ‘Magaly TV: La Firme’ tras ser acusada de ser la amante de su expareja George Núñez, padre de su primer hijo.

La intérprete de ‘Canalla’ resaltó que es una dama y dichas difamaciones la han afectado. “Yo no lo soy (una rompedora de hogares). A mí nadie me sacó de los pelos, quien no te conoce no puede juzgarte. Yo no voy a contestar, yo siempre he dicho que soy una dama”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que tomará acciones legales contra Ángela Vera y Yolanda Medina por afirmar que ella fue amante de su expareja.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias porque mi honor nadie lo puede manchar de esa manera. Voy a ir hasta el final porque nadie puede ir por la calle tildando a la gente como uno quiere, hacer leña contra una persona sin pensar en su familia. Han querido hacer trizas mi carrera y no lo han logrado”, expresó.