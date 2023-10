Pamela Franco expuso EN VIVO a Christian Domínguez al evidenciar algunos de los problemas que tiene con el cantante.

“ Estoy cansada y harta, siempre me deja sin línea, me ha cortado mi línea, no ha pagado el celular. He tenido que pedir que me comparta (internet). Son cuatro años que vivo así. Él maneja algunas funciones de la casa y yo otras, a él le corresponde ese pago ”, manifestó Franco.

En ese sentido, Pamela encaró a Christian y aseguró que no sabe la hora que llega el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ su casa después de las pichangas.

“ Todos los martes se va desde las 9 de la noche hasta no sé qué hora, no sé a qué hora llega. Se va a la pichanga y yo no le digo nada ”, sostuvo.

Pamela Franco reclama en vivo a Christian Domínguez

