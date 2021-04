Florcita Polo Díaz utilizó sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su tío Alfredo, hermano de Susy Díaz, tras una larga lucha batallando contra el COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, Flor escribió un reflexivo mensaje donde expresó su admiración por la fortaleza de su tío durante sus últimos días.

“Tío Alfredo, luchaste hasta el final para poder vencer esta terrible enfermedad, pero tu cuerpo ya no pudo resistir y ahora ya descansa en paz. Aún no puedo creer que ya no estás con nosotros. Te voy a extrañar mucho, tío. Gracias por todo... Descanse en paz, querido tío”, publicó en una de sus historias de Instagram.

Foto: (Captura de Pantalla: Instagram/@florcitapolodiaz)

Cabe recordar que hace unos días, Florcita Polo se quebró en el programa “América Hoy”, al implorar por una cama UCI para su tío, quien desafortunadamente se infectó con el coronavirus o COVID-19.

“Nosotros queremos que acaba esa pesadilla porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días, falleció mi tío, ahora mi tío está mal, está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”, contó Florcita para las cámaras de América TV.

VIDEO RECOMENDADO

Laura Bozzo asegura que le divierte que le digan ‘Momia vieja’: “Estoy regia”

Laura Bozzo asegura que le divierte que le digan ‘Momia vieja’: “Estoy regia” | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR