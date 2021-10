La exvedette Susy Díaz, se sinceró en “América Hoy” y dijo que desafortunadamente su corazón se encuentra destrozado, por lo que espera que llegue alguien que lo llene.

Ella entristeció a las conductoras de “América Hoy” al decir: “Mi corazón tiene un hueco grandazo, solo estoy esperando que llegue alguien y que lo tape. Mi corazón está roto”.

Susy Díaz descartó que regrese con Walter Obregón, pues ya no existe confianza entre ambos. Agregó que no le afectaría si lo ve con otro chica, pues ahora que no están, él puede hacer lo que quiere.

“Así estamos bien. No me duele que me saque la vuelta. Lo ha hecho estando conmigo, no me duele que lo haga ahora que no está conmigo. Yo le he dicho que no hay confianza. Yo lo dejé abandonado, sí lo abandone pero quien ama, no engaña”, acotó Susy.

Salía con alguien

Por otro lado, Susy Díaz contó haber estado saliendo con otra persona, pero todo se fue al tacho cuando le pidió dinero.

“Yo en febrero estaba saliendo con un chico de Pucallpa y me pidió 500 soles y se murió todo. Un chico simpático y todo. A mí me piden plata y les pongo la cruz. Todos mis ex quieren volver conmigo, pero yo sé a quién le abro la puerta de mi casa”.

