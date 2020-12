¡Fuertes declaraciones! Susy Díaz reveló que cierra este año con el pie derecho pese a todos los aspectos negativos que le tocó vivir, principalmente con Walter Obregón.

“Hay que botar todo lo malo para que llegue a mi vida un hombre bueno. Año nuevo, hombre nuevo”, comenzó diciendo.

Asimismo, la excongresista cuenta las cualidades que ahora debe tener su nuevo galán.

“No estoy decepcionada del amor, fue una experiencia más para ahora pensar diferente y elegir bien. No le he cerrado las puertas al amor, pero seré más selectiva. Ahora quiero un hombre de 45 para arriba, que vaya a mi ritmo, que no tome, no tenga denuncias ni juicios. Lo voy a investigar misma FBI antes de darle el sí al próximo hombre que llegue a mi vida”, señaló.

“Yo quiero plantarme porque ya es hora que Dios me mande un hombre bueno, ya es hora de elegir bien y llegue una persona buena a mi vida para envejecer juntos. Nunca lo recibo sola, estaré con compañía y haré la dieta del huevo, hacerlo con uno nuevo. Esa será mi cábala”, agregó.

