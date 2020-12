Susy Díaz decidió olvidarse por completo de Walter Obregón luego de que el programa de Magaly Medina difundiera un ampay donde se le ve besando a otra mujer en Huarmey.

Y es que la excongresista rompió toda la ropa que quedaba del ‘Rey de los muebles’ en su casa y hasta obsequió el juego de comedor que le regaló.

“En diciembre me enamoraba, me regaló este juego de comedor, en diciembre recién cumple 3 años. Para fuera todo lo malo, toda la mala vibra. Que fea esta madera, toda barata. Que salga el mal, que entre el bien. Año nuevo, hombre nuevo... Lo que no sirve a la basura”, comenzó diciendo.

En ese instante, Walter Obregón llamó a Susy para increparle su accionar en la última edición de “Magaly TV, la firme”.

“¿Para qué me dijiste que querías viajar por tu cumpleaños si estabas en una relación con ella? Lo nuestro se acabó definitivamente, saca vueltero. Ya no me interesas. Resultaste peor que el Mero y el Andy V... Fuera m**”, manifestó la exvedette muy molesta.