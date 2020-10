Susy Díaz estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina para contar un poco más cómo viene enfrentando esta crisis sanitaria que acongoja a todo el país. Sin embargo, la exvedette fue sorprendida al ver también enlazada a su hija Florcita Polo junto a su nieto Adrianito.

La excongresista se puso muy sensible al contar que no puede ver a sus nietos hace más de seis meses debido a la pandemia del COVID-19. “Los extraño, con todo esto que estamos pasando. Antes, todos los sábados salíamos, nos íbamos a almorzar, a los juegos, sábados maravillosos. Desde marzo que no puedo verlos, no puedo sacarlos a pasear, quiero abrazarlos”, mencionó con la voz entrecortada.

Por su parte, Florcita también indicó que su pequeño de tres años llamado Stefano era el que más extraña a su abuelita. “El que le hacía videollamada era Stefano, pero llora porque extraña a la abuela, la extraña muchísimo. Él es el más pegado a la abuela”, expresó.

