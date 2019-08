Susy Díaz señaló que está “bañada en aceite”, en respuesta a algunos comentarios que han soltado sus críticos respecto de su posible postulación al Congreso. Por ello, la excongresista reveló al diario OJO que no es un hecho que ella vuelva a la política, ya que no está “desesperada” por llegar al poder.

“Habrá gente que me critica, pero también tengo personas que me defienden, mis ‘Susy lovers’. Gracias a ellos, puedo decir que su envidia (de los críticos) es mi progreso. No quieren que uno avance”, señaló Díaz. Añadió que sus detractores no deben alarmarse, ya que “ningún partido se me ha acercado para que postule y menos me han dado un número. No estoy desesperada ni loca para entrar al Congreso”.

Se retracta

“Si algún partido me llama y me da el número ‘13’, mi lema será: ‘No voten por mí’. No quiero llegar al Congreso; si eso lo dije, fue porque me pareció infame que me quieran hacer pagar unos intereses de 200 mil soles de una reparación civil por el caso de Vladimiro Montesinos. El Estado me exige que abone 188 mil soles y no es justo. Yo considero que se me está haciendo una ‘persecución política’”, indicó.

“Hace 19 años me persiguen con ese mismo tema y no me dejan vivir en paz. Lo de volver a la política no es de ahora; a mí me lo propusieron el año pasado dos partidos políticos muy importantes y grandes. Pero no lo acepté, porque para mí primero está mi tranquilidad. No estoy desesperada. Gracias a Dios, yo vivo de mis rentas”, agregó.

Corrupción

Respecto de que algunos personajes entran a la política por conseguir el poder y el dinero, Susy dijo que ese no es su caso. “Yo creo que eso siempre ha habido, pero hay que enterrarlo. Esas son cosas del pasado; hay que vivir del presente, porque si uno vive del pasado, no avanza. Es una mochila que siempre vas a cargar. Hay que dedicarse a vivir el hoy. La gente sabe que yo he sacado 120 proyectos adelante y 4 fueron aprobados”, indicó.

Finalmente, la exvedette se refirió a Judith Bustos, más conocida como “La Tigresa del Oriente”, quien desea postular al Congreso, y a Monique Pardo, quien sueña con ser la próxima ministra de la Mujer. “Me parece bien que la ‘Tigresa’ lo haga y sobre todo que haya prometido hacer topless, porque tiene una buena delantera, buenos pechereques. Se conserva bien y aparenta menos edad. Elmer (Molocho, su pareja) la está manteniendo joven. Y de Monique, sé que haría un buen trabajo como ministra”, refirió.