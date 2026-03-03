La cantante venezolana SZYA está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Radicada en Perú desde hace tres años, la intérprete ha logrado un impacto contundente en plataformas digitales: sus temas Fantasy y Marina superaron las 200 mil reproducciones en Spotify en menos de dos semanas, consolidándola como una de las nuevas voces en ascenso de la escena urbana latina.

Con apenas 28 años, SZYA viene conquistando al público con una propuesta que fusiona ritmos urbanos y tropicales, acompañados de una voz potente y una identidad visual marcada por su formación en diseño de modas y danza. Cada lanzamiento refleja no solo su talento vocal, sino también una construcción artística integral que conecta con las nuevas generaciones.

Su historia también es una muestra de esfuerzo y resiliencia. Nacida en Venezuela en el seno de una familia de músicos, tomó la difícil decisión de emigrar a Perú en busca de mayores oportunidades profesionales. Lejos de su familia, ha trabajado intensamente para abrirse camino en una industria competitiva, encontrando en el país un espacio para crecer y desarrollar su música.

“El apoyo del público peruano ha sido fundamental. Estoy profundamente agradecida por cada persona que escucha mis canciones”, ha señalado la artista en anteriores declaraciones.

El éxito digital de Fantasy y Marina no solo refleja el respaldo del público en Perú, sino que también ha comenzado a proyectarla hacia otros mercados de Latinoamérica como Colombia, Chile y México, donde ya ha recibido invitaciones para participar en eventos y conciertos.

Con cifras en constante crecimiento y una base de seguidores cada vez más sólida, SZYA demuestra que el talento, la disciplina y el uso estratégico de las plataformas digitales pueden convertir un sueño migrante en una realidad musical. Todo indica que este es solo el comienzo de una carrera que promete seguir dando que hablar.