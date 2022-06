El pasado sábado 4 de junio de 2022, Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron algunos de los personajes públicos que asistieron al concierto de Karol G. Sin embargo, al retirarse del lugar, sufrieron un pequeño accidente automovilístico.

Así lo reveló Luciana Fuster, quien contó que ella iba manejando cuando notó que un auto la había chocado: “Voy a contarles lo que pasó saliendo del concierto de la ‘bichota’, muchos días atrasado, pero estábamos regresando y de pronto en el semáforo siento como un ‘bum’ en el carro, y yo ‘Pato, qué pasó’, y era que nos habían chocado, pero, o sea, no nos “chocaron”, solamente nos dieron con el espejo retrovisor”.

“Nos chocó un taxista que estaba borracho”, intervino un indignado Patricio Parodi. “Pato bajó a chequear y el hombre solo le decía ‘uy, lo he chocado al Patricio’”, comentó Luciana Fuster.

Increíblemente, el taxista que los chocó empezó a hablarles de “Esto es guerra”: “(Me decía) ‘oye, ese Rafael es bien insoportable’”, reveló Patricio Parodi. “‘(Decía) ese Rafael es bien picón’, y no les importaba que nos acababan de chocar. Pensamos que el carro no tenía nada y luego nos dimos cuenta cuando ya vimos con más lujo que me habían reventado el faro de atrás, o sea, no reventado, qué dramática, pero la esquina está toda rota”.

Luciana Fuster explicó que el daño en el auto es de 1300 soles y Patricio Parodi pidió al conductor que aparezca: “Aparece, pues, taxista, para pasarlo por el seguro”.

“Señor taxista, vuelva”, pidió Luciana Fuster entre risas. “Vuelva sobrio”, añadió el capitán de los ‘guerreros’.

Fuente: Instagram @lucianafusterg | Instagram @patoparodi18

TE PUEDE INTERESAR