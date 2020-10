La cantante de cumbia, Pamela Franco, se mostró muy emotiva luego de confirmar hace días de que será mamita por primera vez junto a su pareja, el cantante de cumbia, Christian Domínguez.

Franco compartió por primera vez un video mostrando los bellos momentos que ha vivido hasta ahora durante su gestación, pues ya tiene cinco meses de embarazo.

En el video se puede apreciar sus primeras ecografías y como poco a poco ha ido creciendo su bebito en su pancita. Sin embargo, se desconoce hasta el momento el sexo de la criatura. Además fotos de Christian Domínguez acariciando la barriguita de su pareja.

Pamela Franco compartió el video con un emotivo mensaje:

“Te guardo en mi vientre, con todo el amor del mundo y no veo la hora de tener en mis brazos. Me quedan chicas las palabras para describir lo q siento día a día, Te amamos con el alma y no imaginas como deseamos tenerte aquí con nosotros. Te planeamos, te deseamos, sobre todo te amamos y tu lo sientes todos los días desde la pancita de mamá, Papi. Mami y toda la familia te esperamos con ansias @chrisdominguezof”, escribió Franco.

Padre Franco y Christian Franco aún siguen jugando con el misterio del sexo de su bebé.

