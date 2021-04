La modelo y cantante Tefi Valenzuela estuvo en “Magaly TV La Firme” y hablando con Magaly Medina, aseguró que a ella no le importa el dinero que debe recibir de Eleazar Gómez como reparación civil.

Contó que sea la figura que sea, ella tenía que recibir ese dinero y hubiera preferido que Eleazar Gómez vaya a la cárcel.

“A mí no me importa el dinero, me tiene que dar 420 mil pesos que son como 20 mil dólares, pero en realidad eso me lo iban a dar en cualquier figura que yo hubiera aceptado”.

Agregó: “Sí (hubiera querido que vaya a la cárcel) porque hasta otros abogados dicen que por qué tan poco si 20 mil dólares entre abogados y terapias se fue, ni siquiera han considerado lo que tú has perdido, las promociones”.

Agregó que ella nunca le dio el “perdón” a Eleazar Gómez como se había dicho en una revista mexicana.

“Lamentablemente él no tenía ninguna denuncia anterior, por eso yo sugiero que denuncien de manera penal si hubiera tenido una denuncia penal, no le hubieran dado la condicional. Yo no le he dado el perdón, he tenido que aceptar la voluntad”.

