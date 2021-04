La modelo Sully Sáenz continúa con la celebración por el cumpleaños de su hijo Marchello. Tras sorprenderlo con un ‘regalazo’, esta vez la ‘gatita’ armó una hermosa decoración para la fiesta del pequeño.

“Yo súper emocionada por el cumple 7 de Márche !”, escribió Sully Sáenz en Instagram, donde compartió fotos y videos de la fiesta infantil que realizó en su casa, solo con su familia, para el pequeño Marchello.

De acuerdo a las fotos, la decoración fue con los colores verde celeste y morado, con el personaje favorito del hijo de Sully Sáenz.

Foto: Instagram Sully Sáenz

Foto: Instagram Sully Sáenz

En otra publicación, Sully Sáenz deseó a su hijo la mayor felicidad: “Amo tener mi vida tan evocada a ti, y los sacrificios no lo son realmente cuando veo tus avances y lo feliz que eres. Todo vale la pena por ti hijito. La vida no es perfecta, pero si te prometo estar siempre para ti cuando me necesites. Dios te bendiga y cuide siempre hijito, y que seas muy muy feliz”.

Foto: Instagram Sully Sáenz

Foto: Instagram Sully Sáenz

VIDEO RECOMENDADO

Comparan a Janet Barboza con ‘Bruja del 71’

Comparan a Janet Barboza con 'Bruja del 71'

TE PUEDE INTERESAR