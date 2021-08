La cantante y modelo peruana, Tefi Valenzuela, fue la primera sentenciada del reality “La casa de los famosos”, que se transmite en la cadena internacional Telemundo.

Entre uno de los motivos por los que sus compañeros la habrían sentenciado es porque la modelo sería un poco desordenada y además porque muchos no la conocen.

“A Tefi, necesitamos más colaboración en la casa”, dijo una de las concursantes; mientras otra señaló: “¿Tefi, no? Como que no la he conocido tanto y porque creo que es un poquitito desordenada”.

Conocida la noticia, Tefi Valenzuela rompió en llanto, pues al parecer no lo esperaba o no esperaba que hubiera sido tan pronto.

“La verdad no esperaba eso, pero creo que todo pasa por algo, pero por algún motivo esto está pasando y por algo nos ha tocado a nosotros. Me da pena, sí da pena porque”, dijo Tefi Valenzuela mientras lloraba.

Tefi Valenzuela pide apoyo

A través de Instagram, la peruana pidió el apoyo del público para no ser la primera eliminada: “Sálvame, NO votes por mí. Recuerda que sale el que más votos tiene, vota por el otro nominado”.

En ese sentido, los usuarios que quieran salvar a Tefi Valenzuela deben votar por la otra persona nominada: “Me quiero quedar en la casa de los famosos. Estoy lista para divertirme contigo. No votes por mí”, señaló.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia alborota las redes con sensual baile de reguetón | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR