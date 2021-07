¡Fuerte y claro! Stephanie Valenzuela no dudó en volver a arremeter contra Eleazar Gómez, tras haber visto la entrevista que le hizo una periodista de Televisa, quien según ella, habría “normalizado la violencia contra la mujer”.

Y es que durante dicha conversación, la brutal golpiza de la que fue víctima la cantante, fue calificada como un “error que lo comete cualquiera”.

Frente a estas declaraciones, la popular ‘Tefi’ decidió alzar su voz y dejó en claro que no cualquiera golpea a una mujer y menos a varias como lo hizo su expareja.

“Pero alguien que golpea a cuatro mujeres, que va a la cárcel por eso y le dicen: ‘Sí, un error de esos lo comete cualquiera’... Ese error no lo comete cualquiera”, comenzó diciendo bastante indignada.

“Hay que aprender a diferenciar y cuánto daño pueden hacer a las personas. No normalicen la violencia, no normalicen hacer daño, eso no es normal (...) Romper un vínculo con alguien que quieres, pero no te hacía bien, es el acto más grande de amor propio que puedas hacer”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO