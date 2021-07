El pasado miércoles 14 de julio, Yahaira Plasencia, lanzó el videoclip de su nuevo tema “Dime”, grabado baja la guía del productor musical Sergio George. Sin embargo, el día de hoy, la salsera denunció en sus redes sociales que varios internautas están reportando el videoclip de su tema “Dime” para que lo eliminen de YouTube.

Mediante su cuenta de Instagram, la interprete de “Y le dije no” hizo esta fuerte denuncia. Además se mostró muy desconcertada por la situación.

“Se supone que debería estar haciendo un video para agradecer a todas las personas que siempre están apoyándome en mi trabajo (...) Estoy bastante desconcertada, triste, con mucha impotencia porque hay un equipo de trabajo que está detrás de todo esto, que están luchando para que la canción llegué a todos ustedes, hemos trabajado muchísimo, hemos hecho esta canción con tanto amor y no entiendo hay que tanta gente que denuncia todo el tiempo el video”, expresó en un inicio.

Seguidamente, la artista expresó su indignación frente a lo que considera un ataque ya que anteriormente ocurrió lo mismo con su videoclip “Cobarde”.

“Me están haciendo lo mismo que “Cobarde”, que lograron eliminarme mi videoclip de YouTube y como a los tres meses o cuatro meses se pudo recuperar con el apoyo de mi equipo de trabajo... De verdad no entiendo, me llena de mucha tristeza, y a la vez un poco de impotencia y de rabia porque he venido trabajando muchísimo para mis fans, para toda la gente que me apoya”, apuntó “la reina del totó”.

Por último, la popular “Patrona” manifestó que no entiende cuál sería la razón de este ataque y pidió a la gente que no le guste el video que no lo reporte.

“Es algo que no logro entender, me llena de mucha tristeza definitivamente, y pedirle a todo la gente que no les gusta el video que no hagan eso, no solamente soy yo, hay equipo atrás que está trabajando muchísimo y no es justo que hagan esto”, sentenció muy apenada.

Hace unos días, Yahaira Plasencia estrenó su nuevo tema musical “Dime”, su cuarta colaboración con el productor puertorriqueño Sergio George. A las pocas horas de su lanzamiento, la canción se convirtió en tendencia número 1 en la plataforma de YouTube.

Fotos y Videos: (Instagram/@yahairaplasencia).

