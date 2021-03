Stephanie Valenzuela decidió pronunciarse tras la decisión del juez de darle su libertad condicional a Eleazar Gómez, tras haber sido denunciado por agredirla físicamente en la Ciudad de México hace algunos meses.

En ese sentido, la cantante no quiso mencionar si sintió que se hizo justicia con su caso, pues siempre dijo que acataría la decisión que tomaran las autoridades correspondientes.

“Hoy Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional. Lo que me llevo y lo más importante que ganamos aquí, es que a partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, mi verdad, porque al fin Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez y mío”, comenzó diciendo en su video.

“Es por ello que ha obtenido su libertad condicional por tres años y tres años de terapia. Yo dije que me iba a conformar con lo que el juez dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no. Y si estas son las medidas, me va a tocar aceptarlas y decirles que no me arrepiento de denunciar, hice lo correcto”, agregó.

