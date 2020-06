La “tensa” conversación entre Gisela Valcárcel y Cristian Rivero se ha vuelto viral en todas las redes sociales. Y es que ambos presentadores intercambiaron peculiares frases durante la transmisión de “Por un Perú sin hambre” de la Teletón.

Todo fue porque la popular ‘Señito’ pensó que había cometido un error al quitarle un texto a su colega. Rivero no se quedó callado y lanzó una fuerte indirecta que terminó molestando aparentemente a Gisela.

Sin embargo, ambos conductores decidieron pronunciarse mediante sus redes sociales para aclarar esta situación.

“Hacer notas de lo que no existe, ¿de dónde sacaron esto? Deben estar enojados porque somos amigos, no entiendo. No inventen, hay que reírse y no tomar en serio a algunos”, escribió la madre de Ethel Pozo en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Rivero también escribió en sus redes y mencionó que lo más importante era donar para la gente más vulnerable.

“Por más ‘incómodos momentos’ que nos hacen reír. Lo más importante es que no dejen de donar, pueden hacerlo hasta el 28 de junio”, manifestó la pareja de Gianella Neyra.

