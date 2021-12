Spheffany ‘Tepha’ Loza sorprendió al publicar misteriosos mensajes en Instagram luego del ampay de Pancho Rodríguez con la cantante Yahaira Plasencia.

De acuerdo al programa Amor y fuego, Tepha Loza compartió dos imágenes a través de Instagram Stories. En estos se leen frases sobre el amor verdadero.

“El amor verdadero no pide tiempo, no abandona, no duda, no ignora, no olvida, no s elanza a los brazos de otra. Porque el amor verdadero ama, respeta, comparte sueños, conoce de cmbios y lucha contra todo”, se lee en una de las publicaciones.

“Tal cual”, escribió Tepha Loza en la foto.

La expareja de Pancho Rodríguez también compartió una frase que hace referencia al pasado: “Soltar todo lo que tenga que irse y hacer espacio para todo lo que va a llegar”, se lee en la imagen.

Como se conoce, Tepha Loza tuvo una relación de varios años con Pancho Rodríguez. En los últimos meses, el chileno fue relacionado sentimentalmente con Yahaira Plasencia.

