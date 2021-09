La participante de ‘Esto Es Guerra’, Spheffany Loza, más conocida como Tepha Loza, expresó su malestar por no ser elegida para representar al Perú en el programa ‘Guerreros México’, de Televisa.

Vale indicar que ocho serán los participantes de “Esto Es Guerra” que competirán en el programa de Televisa. Hasta el momento, los elegidos para viajar a México son Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría y Karen Dejo.

¿Qué dijo la hermana de Melissa Loza? Un seguidor le mencionó en Instagram que ella merecía estar en México “por todo lo que estaba creciendo”.

Tepha Loza sorprendió a todos al señalar: “siento que desmerecieron un poco mi desempeño en el programa”.

“Pero no importa, sé que he mejorado un montón y seguiré haciéndolo así, demostrando que puedo ser una de las mejores. Pero poco a poco ya que se me hace difícil llegar al nivel que tenía antes. Paciencia, constancia, disciplina y buen humor”, añadió.

Tepha Loza habla de su rivalidad con su hermana Melissa

De otro lado, Tepha Loza fue consultada sobre su relación con su hermana Melissa, de quién está distanciada por ciertas discrepancias.

“Tenemos una relación cordial, de compañerismo y apoyo ya que estamos en el mismo equipo”, sostuvo.

