La modelo Spheffany ‘Tepha’ Loza confirmó que se encuentra feliz y enamorada de un misterioso galán. Para sorpresa de todos, no negó que se trate del futbolista Sergio Peña.

“Feliz como me ves, como una lombriz. Lo importante es que estoy feliz, estoy tranquila, como lo dije, quiero hacer las cosas bien y cuidar mucho esto, pues ¿no? Así que quiero seguir así”, dijo Tepha Loza para América Espectáculos.

La integrante de Esto es guerra fue consultada sobre un post de Instagram donde confesó que Sergio Peña era su jugador favorito de la selección: “Ah, pero es que yo soy su fan también. Obvio, me parece un súper jugador, por eso está donde está, obvio”, respondió.

Sin embargo, Tepha Loza aseguró que no quiere hablar mucho sobre este tema, pues se puede prestar a malos comentarios: “Lo que pasa es que también siempre van a haber comentarios malos y yo no quiero atraer eso, quiero hacer las cosas bien, que fluya de una manera bonita, sana y pues ya, no quiero hablar mucho de eso y espero que igual también respeten ese momento”.

“Por eso mismo es que no quiero exponerlo tanto a él y pues que esto sea como un morbo, lo utilicen para otras cosas, para comentarios negativos”, explicó la participante de Esto es guerra.

Cuando le preguntaron si estaba enamorada, Tepha Loza respondió: “Ya me tocaba”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR